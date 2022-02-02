Депутат Хамзаев поддержал идею высылки из РФ торговцев поддельным алкоголем

По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, тех, кто торгует поддельным алкоголем, нужно высылать из России, перед этим лишив гражданства.

Парламентарий уверен, что эта идея поможет оздоровить общество.

"Считаю разумной инициативой, направленной на защиту здоровья граждан. Я уже неоднократно выступал и буду выступать за такого рода действия к тем, кто сегодня травит и убивает наших граждан", — сообщил Хамзаев Телеканалу "360".

Депутат напомнил, что алкоголь, а особенно напитки плохого качества, не только отрицательно сказываются на здоровье, но также провоцируют социальные конфликты и преступность.

Хамзаев признал, что с продвижением этой инициативы, очевидно, возникнут сложности, особенного неодобрения следует ждать от представителей алкогольного бизнеса. Однако закон, основанный на этой инициативе, станет важным шагом контроля рынка спиртных напитков.

Идея выдворения торговцев фальсифицированным алкоголем и лишения их российского гражданства была выдвинута и прошла обсуждение в Совфеде.

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