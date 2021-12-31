Автоэксперт, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, вице-председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов напомнил о правилах безопасности на дорогах.
В беседе с ФАН он отметил, что ГИБДД и другие представители дорожных служб в новогодние каникулы устраивают рейды. Так они пытаются поймать нетрезвых водителей. Эксперт рекомендует в случае употребления алкоголя — вызвать такси.
Также Холодов призвал быть максимально сосредоточенными в эти дни во время вождения автомобиля, поскольку на дорогах могут быть не очень внимательные по разным причинам водители.
Ранее главный внештатный психиатр-нарколог российского минздрава Евгений Брюн напомнил о правилах употребления алкоголя.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна угодила в неприятную ситуацию. 25-летняя девушка "навела шухер" на борту самолёта Санкт-Петербург-Москва.