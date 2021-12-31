Автоэксперт напомнил о "новогодних" рейдах ГИБДД

Автоэксперт, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России, вице-председатель общественной организации "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов напомнил о правилах безопасности на дорогах.

В беседе с ФАН он отметил, что ГИБДД и другие представители дорожных служб в новогодние каникулы устраивают рейды. Так они пытаются поймать нетрезвых водителей. Эксперт рекомендует в случае употребления алкоголя — вызвать такси.

Также Холодов призвал быть максимально сосредоточенными в эти дни во время вождения автомобиля, поскольку на дорогах могут быть не очень внимательные по разным причинам водители.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог российского минздрава Евгений Брюн напомнил о правилах употребления алкоголя.

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