В Госдуме QR-коды предложили переименовать в "иммунные паспорта"

В Госдуме выступили с инициативой переименовать QR-коды в "иммунные паспорта". Такое предложение озвучил заместитель председателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг размещённую в СМИ информацию о том, что правительство планирует заменить название "QR-код" на другое.

Однако в Госдуме всё-таки решили рассмотреть такую возможность. Леонов заявил, что формулировка "иммунные паспорта" более точно описывает документ, который предъявляют люди, обладающие иммунитетом к коронавирусной инфекции.

"Я предлагаю, чтобы это был "иммунный паспорт" как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет", — передаёт РИА Новости его слова.

Леонов сделал акцент на том, что получить такой паспорт смогут и те, кто прошёл вакцинацию, и те, кто переболел COVID-19.

Он добавил, что выступит с этим предложением в Думе, если его не опередит правительство или Роспотребнадзор.

Ранее депутат Госдумы Леонид Калашников заявил, что введение QR-кодов для допуска в общественные места и транспорт является попыткой "обилетить" граждан.

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