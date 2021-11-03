Любовь Соболь стала фигуранткой уголовного дела по иску Пригожина

Экс-юрист ФБК* (НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещённая в России) Любовь Соболь стала фигуранткой уголовного дела о клевете.

Потерпевшей стороной является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который подал заявление в правоохранительные органы. Поводом стало видео с участием юристки, опубликованное телеканалом "Царьград". На записи Соболь утверждает, что бизнесмен якобы ответственен за организацию покушения на её мужа Сергея Мохова.

В результате в мае 2021 года Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, согласно которому Соболь и "Царьград" обязаны опровергнуть данные о Пригожине.

Сейчас правоохранители проверяют ещё три факта клеветы со стороны экс-юриста ФБК* в отношении бизнесмена. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В конце октября наше издание направляло запрос в пресс-службу "Конкорда" по поводу суда Соболь и Пригожина. Однако ответа от представителей компании так и не последовало.

* НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещённая в России