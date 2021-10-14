Инфекционист: россиянам надо "поменьше шататься по городу" во время пандемии

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев призвал людей "поменьше шататься по городу" во время обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране.

Малышев обратил внимание на то, что торговые центры заполнены людьми, которые ходят без масок и получают штрафы. Он призвал ужесточить ограничения по коронавирусу в Москве, чтобы сдержать рост заболеваемости.

"Безусловно, на мой взгляд, надо бы немножко усугубить ограничения, поскольку мы видим, что меры, которые до этого принимали, всё же не очень сработали", — сообщил Малышев в беседе с РИА Новости.

По его мнению, необходимо отправлять на карантин рабочий коллектив организации или школьный класс, если там 20% людей болеют респираторными заболеваниями, "потому что среди респираторных заболеваний может прятаться ковид".

В Москве 14 октября врачи выявили 6 712 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в больницы были помещены 1419 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 558 человек.

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