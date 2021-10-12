Инфекционист: COVID покруче двуликого Януса

Ситуация с коронавирусом в России стремительно ухудшается. По данным оперштаба, число заболевших растёт по экспоненте. И, несмотря на все предпринимаемые властями и медиками усилия, смертность тоже не снижается.

Последний факт в Кремле объясняют "непозволительно низким уровнем вакцинации".

Между тем победить пандемию или хотя бы сдержать ее натиск можно только коллективными усилиями, ведь COVID — болезнь "многомасочная", у которой, по меткому сравнению врача-инфекциониста Николая Малышева, "очень много лиц":

"Это даже не двуликий Янус, а тысячеликий", — отметил он, комментируя для издания "Свободная пресса" заявление Татьяны Руженцовой (Роспотребнадзор) о том, что "заболевание коронавирусом в среднем длится 11 дней".

По словам Малышева, это "заявление ни о чём":

"Что имеется в виду под 11 днями? О какой форме заболевания говорится — о тяжелой, средней, или легкой? Значит ли это, что если человек болеет семь дней, то это не COVID? А как быть с "длинным ковидом", который длится несколько месяцев?"

Инфекционист подчеркнул, что изучением коронавируса занимаются специалисты всех направлений, поскольку он "бьёт" по разным системам организма.

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