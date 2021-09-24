EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков прокомментировал санкции США против Мишустина & Co
В Латвии запретили Георгиевскую ленту: "символ противоречит духу независимости"
Альпинистов из 11 регионов РФ спасают на Эльбрусе. Опубликован список группы
Виноград - витаминная бомба, избавляющая от разных проблем со здоровьем
Шесть суперполезных свойств розовой соли
Отказ правительства индексировать пенсии объяснил экономист
Захарова прокомментировала версию о "российском следе" в деле Шефира
Почему США хотят сохранить прозападные силы в российской элите?
Квитанция на сто тысяч рублей оказалась "сюрпризом" для жителя Подмосковья

"Никому не нужны зависимые": о наркоманах и тюрьме высказался эксперт

Общество

В Госсовете Татарстана предложили сажать наркоманов в тюрьму. Это касается тех наркозависимых, кто нарушили предписание суда и уклоняются от лечения. Инициаторы попросили Госдуму рассмотреть возможность ужесточить наказание для наркозависимых вплоть до уголовного срока. За отказ от терапии они предлагают отправлять "уклонистов" в колонию сроком на год.

В Госдуме предложили сажать наркозависимых в тюрьму
В Госдуме предложили сажать наркозависимых в тюрьму

Наркоманы — это люди-сироты

По словам эксперта, такая инициатива в России невыполнима. Терапия для наркозависимых и так переживает не лучшие времена, а в тюрьме этих людей и вовсе оставят один на один с проблемой.

"У нас наркологический диспансер выглядит как здание для выдачи справок, в котором скучают один-два нарколога, которые этим не занимаются. А реабилитацией занимаются частные организации, из которых только небольшая часть соответствует всем стандартам. Основная часть их находится в серой зоне, работает нелегально. Куда они принудительно собираются направлять огромное количество осуждённых по 228-й или 229-й статьям, я не представляю", — рассказал Pravda. Ru эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв.

По словам Ковалёва, даже существующая система далека от совершенства. От врачей-наркологов отказалась большая часть стран. Эксперт считает, что и в России эта специализация исчезнет.

"Нужно вообще всё поменять. Первое, ни одна страна эту специальность "нарколог" не имеет. И сейчас мы идём по пути отказа от специальности "нарколог". Потому что это лицензионное требование. Я думаю, что исчезнет как специальность. Нет в странах, кроме СНГ, специальности "нарколог". Должен заниматься психиатр совместно с психологом, совместно с социальным работником. Но эти люди-сироты социальные. Никому не нужны зависимые", — поясняет эксперт.

Сплошной популизм. Нет денег на лечение наркоманов

По словам эксперта, предложенные поправки вряд ли одобрят в Госдуме. В первую очередь специалисты будут считать финансовые затраты. В случае ужесточения наказания наркозависимых в тюрьме не только нужно будет содержать, но и лечить. Хотя бы на стадии "ломки". А на это у государства денег нет.

"Сейчас очень много законопроектов носят по понятным причинам популистский характер. Опять-таки, я думаю, что не найдут финансово-экономического обоснования. Любой законопроект принимая, профильный департамент пишет по нему аналитическую записку. И в этой аналитической записке даётся финансово-экономическое обоснование. И профильный комитет Госдумы просто даже не отправит на дальнейшее голосование законопроект, если в бюджете на это нет денег. А я уверен, что на это денег нет", — резюмировал Ковалёв.

Турин позаботится о своих наркоманах
Лечить заключённых-наркоманов некому и не на что

Не колония должна лечить наркоманов

По словам Евгения Ковалёва, тюрьма не спасёт наркомана. Наркозависимые — психически нестабильны и "из-под палки" не бросят употреблять. Выйдя на свободу, человек возьмётся за старое, но если ранее он принимал лёгкие наркотики, то ситуация может усугубиться.

"Эта мера поможет сформировать окончательно нового члена криминального мира. Но вылечить — сомневаюсь. Потому что нет инфраструктуры. Не колония должна лечить. Он может заболеть туберкулёзом и так далее. Но вылечиться от наркомании — вряд ли. Там он, скорее всего, ещё проще достанет психоактивные вещества. Потому что там много людей употребляет. Больше, чем в целом в обществе", — пояснил эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Мы боимся наркоманов - это наша главная ошибка"
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Чтобы не быть уничтоженными мигрантами, европейцы должны больше рожать
Эрдоган обвинил Байдена в "нечестной игре"
Песков прокомментировал санкции США против Мишустина & Co
В Латвии запретили Георгиевскую ленту: "символ противоречит духу независимости"
Альпинистов из 11 регионов РФ спасают на Эльбрусе. Опубликован список группы
Виноград - витаминная бомба, избавляющая от разных проблем со здоровьем
Шесть суперполезных свойств розовой соли
В Bellingcat рассказали о новых деталях расследования "Вагнергейта"
Отказ правительства индексировать пенсии объяснил экономист
Захарова прокомментировала версию о "российском следе" в деле Шефира
Популярное
Здоровье
Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".

Елена Малышева рассказала о "суперсиле" переболевших COVID-19
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Политика. Новости и аналитика
Немцы требуют исключить поляков из ЕС: "Пусть катятся дружить с Россией"
Общество
Какие ошибки допустил "железный препод" ПГНИУ, экс-подполковник угрозыска
Российский шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк возмутили слова Утяшевой о недоженщинах
Любовь Степушова Выборы в Бундестаг: Есть ли жизнь после Меркель? Любовь Степушова Игорь Буккер Было жарко, но недолго: как погибли Содом и Гоморра Игорь Буккер Ирина Шлионская "Весёленькая" вакансия: музей смерти ищет гидов Ирина Шлионская
Происшествия
"Володе передайте": неизвестный мужчина попросил предупредить Путина о теракте
Политика. Новости и аналитика
Оппозиция: кто бросит вызов Путину в 2024 году
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Общество
Гошу Куценко удивили странные заявления Жириновского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников