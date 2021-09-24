"Никому не нужны зависимые": о наркоманах и тюрьме высказался эксперт

В Госсовете Татарстана предложили сажать наркоманов в тюрьму. Это касается тех наркозависимых, кто нарушили предписание суда и уклоняются от лечения. Инициаторы попросили Госдуму рассмотреть возможность ужесточить наказание для наркозависимых вплоть до уголовного срока. За отказ от терапии они предлагают отправлять "уклонистов" в колонию сроком на год.

В Госдуме предложили сажать наркозависимых в тюрьму

Наркоманы — это люди-сироты

По словам эксперта, такая инициатива в России невыполнима. Терапия для наркозависимых и так переживает не лучшие времена, а в тюрьме этих людей и вовсе оставят один на один с проблемой.

"У нас наркологический диспансер выглядит как здание для выдачи справок, в котором скучают один-два нарколога, которые этим не занимаются. А реабилитацией занимаются частные организации, из которых только небольшая часть соответствует всем стандартам. Основная часть их находится в серой зоне, работает нелегально. Куда они принудительно собираются направлять огромное количество осуждённых по 228-й или 229-й статьям, я не представляю", — рассказал Pravda. Ru эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалёв.

По словам Ковалёва, даже существующая система далека от совершенства. От врачей-наркологов отказалась большая часть стран. Эксперт считает, что и в России эта специализация исчезнет.

"Нужно вообще всё поменять. Первое, ни одна страна эту специальность "нарколог" не имеет. И сейчас мы идём по пути отказа от специальности "нарколог". Потому что это лицензионное требование. Я думаю, что исчезнет как специальность. Нет в странах, кроме СНГ, специальности "нарколог". Должен заниматься психиатр совместно с психологом, совместно с социальным работником. Но эти люди-сироты социальные. Никому не нужны зависимые", — поясняет эксперт.

Сплошной популизм. Нет денег на лечение наркоманов

По словам эксперта, предложенные поправки вряд ли одобрят в Госдуме. В первую очередь специалисты будут считать финансовые затраты. В случае ужесточения наказания наркозависимых в тюрьме не только нужно будет содержать, но и лечить. Хотя бы на стадии "ломки". А на это у государства денег нет.

"Сейчас очень много законопроектов носят по понятным причинам популистский характер. Опять-таки, я думаю, что не найдут финансово-экономического обоснования. Любой законопроект принимая, профильный департамент пишет по нему аналитическую записку. И в этой аналитической записке даётся финансово-экономическое обоснование. И профильный комитет Госдумы просто даже не отправит на дальнейшее голосование законопроект, если в бюджете на это нет денег. А я уверен, что на это денег нет", — резюмировал Ковалёв.

Лечить заключённых-наркоманов некому и не на что

Не колония должна лечить наркоманов

По словам Евгения Ковалёва, тюрьма не спасёт наркомана. Наркозависимые — психически нестабильны и "из-под палки" не бросят употреблять. Выйдя на свободу, человек возьмётся за старое, но если ранее он принимал лёгкие наркотики, то ситуация может усугубиться.

"Эта мера поможет сформировать окончательно нового члена криминального мира. Но вылечить — сомневаюсь. Потому что нет инфраструктуры. Не колония должна лечить. Он может заболеть туберкулёзом и так далее. Но вылечиться от наркомании — вряд ли. Там он, скорее всего, ещё проще достанет психоактивные вещества. Потому что там много людей употребляет. Больше, чем в целом в обществе", — пояснил эксперт.

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