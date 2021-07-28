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Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП

Общество

В среду, 28 июля, скончался последний из остававшихся в живых членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) Олег Бакланов.

Умер Олег Бакланов — экс-министр космической отрасли и последний участник ГКЧП

Не так уж много времени прошло с тех "трёх дней, которые потрясли Россию", и современникам пока ещё сложно дать объективную оценку событиям 19-21 августа 1991 года. Некоторые считают, что ГКЧП пытался устроить государственный переворот, другие полагают, что его участники пытались спасти страну от развала.

"Сегодня ушёл из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", — сообщил в своём Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Дмитрий Олегович отметил, что бывший министр дружил с его отцом и часто бывал у них в доме. Он принёс искренние соболезнования родным и близким Олега Бакланова.

Олег Бакланов родился в Харькове и начал свою карьеру монтажником на местном приборостроительном заводе. В 1983 году он стал министром общего машиностроения СССР, в 1985–1988 годах возглавлял ракетно-космическую отрасль и курировал программу создания космической системы "Энергия — Буран". После провала ГКЧП был арестован, позже амнистирован. Ему было 89 лет.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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