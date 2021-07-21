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"Казанского стрелка" признали невменяемым

Общество

Государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского подвёл итоги проверки на невменяемость 19-летнего Ильназа Галявиева. Согласно медицинскому заключению, он признан душевнобольным, сообщила ОНК.

Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев

Напомним, в Казани 11 мая в гимназии №175 произошла трагедия, потрясшая всю страну: бывший выпускник Ильназ Галявиев напал на учеников и сотрудников школы, вооружившись огнестрельным оружием и гранатами.

По итогам нападения погибли семеро воспитанников школы и две учительницы, 24 человека получили ранения.

Если бы "Казанского стрелка" признали вменяемым, ему бы грозило пожизненное лишение свободы.

В 2020 году у Галявиева было диагностировано заболевание головного мозга, а его близкие не раз замечали, что он стал вести себя агрессивно и вспыльчиво.

После трагедии в казанской школе началась кампания по усложнению порядка получения гражданского оружия: полуавтоматическое оружие начнут разрешать только после пяти лет владения неавтоматическим. Также возраст, начиная с которого россиянин сможет легально владеть огнестрелом, поднимут с 18 до 21 года.

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Очевидцы о стрельбе в Казани
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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