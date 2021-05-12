Казанский стрелок Галявиев в ИВС отказался от еды

Учинивший расстрел детей в школе №175 Казани Ильназ Галявиев отказался от еды в изоляторе временного содержания. Сегодня обвиняемый в убийстве девяти человек не завтракал и не обедал, сообщает Baza.

Галявиев находится в одиночной камере ИВС. Он дерзко разговаривает со следователями и полицейскими, никаких требований 19-летний стрелок не выдвигает.

Сегодня суд должен избрать Галявиеву меру пресечения. Ранее сообщалось, что неадекватное поведение стрелка мешает проведению следственных действий.

12 мая в Татарстане объявлен днём траура. Сегодня состоялись похороны девяти жертв трагедии в школе.

Стрельба в школе произошла утром 11 мая. Галявиев использовал два СВУ и помповое ружьё. 19-летний бывший ученик 175-й гимназии зашёл в один из классов и расстрелял детей с учителями. В больницах находятся 23 человека, восемь из них должны доставить на лечение в Москву.

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