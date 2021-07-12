Эксперт объяснил, почему работодатели скрывают высокооплачиваемые вакансии

Российские работодатели часто закрывают редкие, но высокооплачиваемые вакансии в своих компаниях, заявил в эфире "Радио 1" эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.

В краткосрочной перспективе специалистов на такие позиции подбирают с помощью специальных хедхантеров, денег и амбициозных проектов, а в долгосрочной — взращивают кадры самостоятельно, организуя мастер-классы и летние школы для молодых специалистов. Цель данных мероприятий — выявить потенциальных сотрудников и сделать им выгодное предложение.

Эксперт отметил, что специалисты, которых не интересует карьерный рост, предпочитают получить опыт, работая в разных проектах. Такие специалисты растут в цене. Но такие специалисты часто не могут дать логичное обоснование цен на свои услуги.

"Когда же заработная плата человека составляет более 300 тыс. рублей, деньги перестают быть для него локомотивом и главным мотивирующим фактором. Такого сотрудника нужно цеплять чем-то ещё. Например, предложить сделать проект, завершив который он упакует своё портфолио так, что продаст себя ещё дороже. Либо предложить сделать то, что ещё никто ранее не делал. Такие варианты часто цепляют IT-специалистов. Ощущение мореплавателя-первопроходца очень сильно подкупает людей", — сказал Мурадян.

Эксперт считает, что на рынке труда грядут изменения. Дело в том, что с 1 июня в Федеральный закон "Об образовании" вступили изменения. Теперь многим понадобится лицензия для продолжения своей работы. Это приведет к тому, некоторым предпринимателям и блогерам придётся отойти на второй план.

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