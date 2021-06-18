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Пригожин потребовал у США снять с него санкции

Общество

Евгений Пригожин потребовал у Министерства финансов США снять с него санкции. Об этом сообщили в компании "Конкорд".

Пригожин потребовал у США снять с него санкции

Бизнесмен подал соответствующее заявление в управление по контролю за иностранными активами министерства. Пригожин считает санкции необоснованными и просит показать материалы, на основании которых его внесли в санкционный список.

"Вчера, 17 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц). А также с просьбой предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список", — написано в сообщении.

Ранее в компании заявляли, что причиной санкций могла стать гуманитарная помощь предпринимателя африканским странам.

"С учетом изложенного, а также учитывая тот факт, что указанные санкции ограничивают его права и свободы, заявитель просит рассмотреть заявление в кратчайшие сроки и принять соответствующие меры по его удовлетворению", — подытожили в "Конкорде".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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