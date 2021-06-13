Цифры по COVID-19 в России показали максимум с 11 февраля

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные по распространению инфекции. За последние сутки в России зафиксировано:

14 723 случая заражения;

9 166 вылечившихся пациентов;

357 смертей.

Суточный прирост заболевших коронавирусом стабильно повышается. 8 июня было выявлено 9 997 случаев, после чего каждый день становилось на тысячу больше заболевших. Показатель в 14 723 случая — максимальный с 11 февраля.

Ситуация с COVID-19 в Москве

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Москве. Если в других регионах прирост находится в пределах средних значений за май-июнь, то в столице наблюдается начало новой волны пандемии:

9 июня — 4 124 случая;

10 июня — 5 245;

11 июня — 5 853;

12 июня — 6 701;

13 июня — 7 704.

Ранее сообщалось, что в Москве четыре больницы полностью отдадут под пациентов с коронавируосм. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин объявил следующую неделю (15-19 июня) нерабочей.