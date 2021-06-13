Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные по распространению инфекции. За последние сутки в России зафиксировано:
Суточный прирост заболевших коронавирусом стабильно повышается. 8 июня было выявлено 9 997 случаев, после чего каждый день становилось на тысячу больше заболевших. Показатель в 14 723 случая — максимальный с 11 февраля.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Москве. Если в других регионах прирост находится в пределах средних значений за май-июнь, то в столице наблюдается начало новой волны пандемии:
Ранее сообщалось, что в Москве четыре больницы полностью отдадут под пациентов с коронавируосм. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин объявил следующую неделю (15-19 июня) нерабочей.
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