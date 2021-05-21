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В России запустили цифровой ресурс для борьбы с мошенничеством

Общество

В России запустили цифровую платформу "Мошеловка". Ресурс призван выявлять мошенников и бороться с ними. Эксперты оценили возможную эффективность этой идеи.

В России запустили цифровой ресурс для борьбы с мошенничеством

Презентация платформы состоялась в пятницу, 21 мая, на Российском интернет-форуме. В её основе лежит идея краудсорсинга (когда большая группа населения сообщает о своих проблемах или предлагает идеи) и принцип "одного окна" — гражданам достаточно будет заполнить специальную форму, чтобы сообщить о действиях злоумышленников.

Привлечённые к работе с платформой эксперты и волонтёры будут передавать полученную информацию в Банк России и правоохранительные органы, пишут "Известия".

"На создание такого бренда может понадобиться довольно много времени и ресурсов с точки зрения продвижения сайта и постоянного информирования граждан", — высказал свою точку зрения руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

По мнению эксперта, только такой подход к работе ресурса позволит гражданам чётко уяснить, что в случае совершённых против них мошеннических действий следует обращаться именно в "Мошеловку". Кроме того, от качества предоставляемой гражданами информации будет зависеть и эффективность платформы для регулятора и правоохранителей.

Отдельно эксперт отметил необходимость предотвратить использование ресурса самими злоумышленниками. Например, они могут создать "клон" сайта и использовать полученные персональные данные в своих интересах.

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Банковские мошенники
Автор: Людмила Черткова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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