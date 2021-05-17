Бастрыкин охарактеризовал участников незаконных акций протеста

Решить проблему несанкционированных акций протеста поможет воспитательная работа в школах и вузах, считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Большая часть участников несанкционированной акции протеста, прошедшей в апреле в Санкт-Петербурге — это неудавшиеся бизнесмены из регионов или подростки, которые "мало ещё понимают в происходящих событиях", но хотят "движухи", рассказал на Международном молодёжном юридическом форуме глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, он специально запрашивал данные на задержанных правоохранительными органами участников незаконных манифестаций.

"Почти половина участников нигде не работает и нигде не учится. Второй вывод — много приезжих, они особенно себя агрессивно ведут. Это Новгородская, Архангельская области, Псковщина", — приводит его слова ТАСС.

По мнению Александра Бастрыкина, решение этой ситуации находится не только в административном регулировании или возбуждении уголовных дел, но и в проведении воспитательной работы в российских учебных заведениях.

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