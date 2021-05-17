Сервис для снятия денег с чужих карт скоро будет доступен в России

Финансовые организации уже опасаются появления новых схем мошенничества.

Четыре российских банка — "Открытие", СКБ-банке, УБРиР и ВТБ — разработали сервис, позволяющий снимать наличные средства с чужой карты по QR-коду, который можно получить в специальном в мобильном приложении.

Как сообщает газета "Известия", функция будет внедряться уже в 2022 году. Сейчас подобная услуга доступна лишь клиентам "Тинькофф".

Собственнику банковской карты нужно будет сгенерировать QR-код с определённой суммой средств в мобильном приложении. После этого полученный код можно отправить другому человеку, который сможет обналичить средства в любом банкомате, даже если он не является клиентом финансовой организации.

Система призвана помочь людям, не имеющим банковских карт.

Вместе с сервисом разработчики пытаются предвидеть риски, связанные с мошенничеством.

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