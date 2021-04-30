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Какие СМИ делают из россиян людей второго сорта

Общество

Издание "Медуза" была признана иностранным агентом в РФ. В связи с этим журналисты издания "Накануне.RU" попросили российского бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать данный факт, а также оценить закон о работе иноагентов в России. Ответ предпринимателя традиционно опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Какие СМИ делают из россиян людей второго сорта

По его мнению, закон несправедлив, так как издания, включенные в данный список, нужно закрыть, а их руководителей привлечь к ответственности за дезинформирование граждан РФ.

"Такие помойки как "Радио Свобода"*, "Настоящее время"*, "Голос Америки"* и многие другие существуют не для объективной критики власти или позиции Российской Федерации по определенным вопросам. Они существуют для того, чтобы медленно, но верно убеждать каждого россиянина в том, что он человек второго сорта: живет в недостойной стране и обязан всецело преклоняться и пресмыкаться перед западным образом жизни", — сказал Пригожин.

Также Пригожин ответил на вопрос о рейтинге антироссийских СМИ, впервые появившегося на страницах Федерального агентства новостей. Бизнесмен считает, что Россия должна противостоять своим врагам в информационном пространстве.

"Когда ФАН открыло в США сайт USA Really, в котором, кстати сказать, не было ничего экстраординарного, то он был закрыт в течение недели. Поэтому я считаю, что иноагенты на территории РФ должны быть в принципе закрыты. А позорные повизгивания, через которые доносятся попукивания американских властей по поводу внесения в иноагенты "Радио Свободы"*, не должны никаким образом смущать нас и останавливать от более радикальных шагов. Наша обязанность бороться с врагами государства, в том числе информационными, и уж точно на территории нашей страны. К сожалению, до сих пор часть вражеских ресурсов не признана иноагентами, работу которых тоже давно пора прекратить: это "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", "Росбалт" и некоторые другие, так как их основная задача — лишить нас чувства патриотизма", — заключил бизнесмен.

* признаны иноагентом на территории РФ

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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