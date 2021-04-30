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Академик: прививка "Спутником V" - бесплатный эксперимент на россиянах

Общество » Расследования

В России немало людей, которые сомневаются в целесообразности массовой вакцинации не до конца исследованным препаратом. Среди них не только так называемые "антипрививочники", но и специалисты высокой квалификации из самых разных областей.

Академик: прививка "Спутником V" - бесплатный эксперимент на россиянах

Один из них — доктор медицинских наук, профессор Александр Редько, сообщает "Общественная служба новостей".

Он утверждает, что в результате любой прививки, в том числе "Спутником V", человек становится носителем инфекции. Так что после вакцинации он должен носить маску уже в обязательном порядке.

Также Редько заверяет, что после прививки человек будет болеть в два раза чаще, да ещё и тяжелее. Обосновывая свою точку зрения, академик посоветовал посмотреть на ситуацию в Израиле, где выросла смертность и заболеваемость.

Доктор медицинских наук напомнил, что прививка не гарантирует иммунитет, поскольку третья фаза испытаний ещё не проводилась. Так что, фактически, президент Владимир Путин, призывая россиян делать прививки, предложил им стать бесплатными участниками эксперимента.

К тому, что президент сам сделал прививку, Редько отнёсся скептически.

"Я не буду обсуждать, какую прививку сделал Путин и сделал ли он её вообще", — заявил академик.

Вместо этого он рассказал, как очень уважаемый в православном сообществе преподаватель богословия Алексей Осипов показал видео, как он сделал прививку. Только в ролике было допущено столько ошибок, что для специалиста стало очевидным — "это постановка".

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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