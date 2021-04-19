Кремль отреагировал на сообщения о состоянии здоровья Навального

В функции Кремля не входит мониторинг состояния здоровья осуждённых, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента рассказал, почему в Кремле не реагируют на многочисленные обращения отечественных и зарубежных активистов к Владимиру Путину по поводу состояния здоровья осуждённого блогера Алексея Навального. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал России некие "последствия" в случае, если Навальный умрёт в тюрьме. МИД Великобритании также выразил "глубокую озабоченность", а зарубежные селебрити в едином порыве написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором потребовали немедленно оказать Алексею Навальному медицинскую помощь.

"Мы не занимаемся мониторингом состояния здоровья российских заключённых. Это абсолютно не наша функция. Я думаю, честно говоря, что подавляющее большинство подписантов упомянутого вами письма, если не все, вообще не представляют себе, о чём и о ком идёт речь. И также я не располагаю информацией о состоянии здоровья упомянутого заключённого, и соответственно я не могу на веру принять ваше утверждение о каком-то критическом состоянии", — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Что касается заявлений, звучащих по этому поводу из-за рубежа, то их в Кремле просто не воспринимают никак, поскольку состояние здоровья осуждённых и заключённых на территории Российской Федерации не может и не должно быть темой для их интереса, добавил Песков.

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