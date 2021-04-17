Звёзды Голливуда написали письмо в поддержку Навального

Писатели, режиссеры, учёные, нобелевские лауреаты составили открытое письмо Владимиру Путину, в котором просят оказать Алексею Навальному медицинскую помощь.

"Среди подписавших письмо — Бенедикт Камбербэтч, Джуд Лоу, Рейф Файнс, Джей Джей Абрамс, Джоан Роулинг, Дэвид Духовны, Патрик Зюскинд, Том Йорк, Ванесса Редгрейв", — гласит список, опубликованный в Instagram-аккаунте Навального.

Блогер объявил голодовку в конце марта этого года. Уже восемнадцать дней оппозиционер отказывается от еды, требуя. чтобы его осмотрел независимый приглашённый медик.

Ранее Алексей Навальный предположил, что в медицинской помощи ему отказывают, так как его проблемы со спиной и ногами могут быть последствиями отравления.

Кроме того, блогер жаловался на то, что ему грозят принудительным кормлением. На заключённого обещают надеть смирительную рубашку, чтобы насильно вводить ему пищу в организм.

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