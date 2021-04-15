Владельцем незадекларированного имущества Башкетовой оказался её сын

Петербургские журналисты рассказали о загородной недвижимости главы петербургского Управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой в садоводстве "Осинка".

Так как участок огорожен высоким забором, представители СМИ использовали в своем исследовании квадрокоптер. По полученным снимкам стало ясно, что площадь участка, которым предположительно владеет глава санитарного ведомства, составляет 2692 кв. метра. На территории располагается семь построек, среди которых жилой дом, баня и хозстроения.

Согласно данным с портала "Декларатор", Наталия Башкетова несколько нет подряд заявляла годовой доход в пределах 1,9 миллиона рублей. При этом среднегодовой заработок главы надзорной службы Петербурга за последние 5 лет составил около 1,7 миллиона рублей.

При этом в собственности у Башкетовой помимо иномарки, садового дома в 158,4 кв. метра и квартиры в 59,9 кв. метра числится и указанный земельный участок. Однако метраж у него отличается от того, что огорожен забором в садоводстве "Осинка": по официальным данным, площадь участка — 1000 кв. метра.

Как удалось выяснить журналистам, два смежных участка принадлежат сыну главы петербургского Роспотребнадзора Станиславу Башкетову, который недавно закончил институт и также поступил на службу в санитарное ведомство, которым руководит его мать. По данным из открытых источников, участки площадью в 1692 кв. метра Станислав приобрел еще в 2014 году, хотя тогда еще не закончил учебу.

Согласно закону, данное имущество должно декларироваться как находящееся в пользовании, однако в декларации Наталии Башкетовой его нет. По предположению журналистов, глава петербургского отделения Роспотребнадзора решила скрыть дорогостоящую загородную недвижимость, чтобы не привлекать внимание общественности к разнице в стоимости участка и доходов чиновницы.

Ряд СМИ уверен, что Наталия Башкетова тесно связана с главой Фрунзенского района Константином Серовым, который покровительствует отдельным комбинатам питания в городе. С помощью Серова они смогли за несколько лет получить тысячи госконтрактов на поставку питания в школы Петербурга. Журналисты отмечают, что на этих предприятиях Роспотребнадзор крайне редко проводит проверки, хотя другие комбинаты подвергаются серьезному давлению со стороны надзорного органа.

По мнению ряда изданий, все эти факты незадекларированного имущества и коррумпированных связей должны стать причиной проверки Роспотребнадзора в Петербурге со стороны правоохранительных органов.