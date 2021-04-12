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Эксперт оценил идею запретить посещение магазинов с животными

Общество

Россиянам хотят запретить ходить по магазинам и кафе с животными. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

Эксперт оценил идею запретить посещение магазинов с животными

О том, насколько данная проблема актуальная для российских магазинов и заведений общественного питания, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель совета Союза потребителей России Пётр Борисович Шелищ.

"Эта тема весьма актуальна. То, что в утверждённых правительством в конце прошлого года правилах оказания услуг общественного питания и продажи товаров по договорам розничной купли-продажи этот вопрос никак не был затронут, это упущение федеральных органов власти. Законодательное собрание Петербурга предлагает это упущение устранить.

Причём оно никак не подсказывает Федеральному собранию, каким способом это делать. Можно, например, разрешить посещение гражданами магазинов и общепита с любым домашним животными или, наоборот, запретить, или разрешить при соблюдении каких-то условий.

С маленькой собачкой можно

Например, мне бы совсем не хотелось столкнуться в магазине или в кафе с какой-нибудь огромной собакой, даже если она будет в наморднике. Но если речь идёт о какой-то комнатной собачке, которую хозяйка держит на руках, то я бы не возражал.

Но дальше возникают вопросы — а можно ли помещать животное в тележку для продуктов? И вот из-за этого часто возникают конфликты, так как некоторые посетители говорят, что после собак в корзинах остаётся шерсть.

Нужно понимать, что есть люди, страдающие аллергией, и для них тележка со следами шерсти может обернуться неприятностями.

Надо соблюдать правила безопасности для здоровья людей и учесть интересы всех сторон", — заключил собеседник "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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