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Друг Гагарина рассказал, почему Юрий решил стать лётчиком

Общество

Коллега космонавта Тимофей Чугунов объяснил, что мечта Гагарина о небе зародилась в нём, когда будущий герой был маленьким деревенским мальчиком.

Друг Гагарина рассказал, почему Юрий решил стать лётчиком

Первый в мировой истории космонавт Юрий Гагарин с детства грезил полётами.

В детские годы селе Клушино в Смоленской области, где жил маленький Юра, произошел случай, который определил судьбу мальчика.

Историю из детства легендарной личности рассказал его друг, Член академии и космонавтики имени Циолковского Тимофей Чугунов.

Чугунов вспомнил, как во время Второй мировой войны маленький Юра Гагарин увидел сбитого нацистами советского летчика. Образ героического аса глубоко врезался в память ребёнка, поэтому Юрий твёрдо решил, что станет лётчиком.

"Он давно мечтал. Мечта его быть летчиком возникла, когда началась война. Вблизи их деревни сбили самолет, он упал, а летчик остался жив. Юра рассказывал, что они детьми встретились с летчиком, и, когда увидели на груди его ордена и медали, тогда и возникла мечта стать летчиком", — цитирует слова Чугунова URA. RU.

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