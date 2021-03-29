Как соблюдают масочный режим в общественном транспорте Москвы

Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маски, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

С 12 мая 2020 года в столице введены меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Ношение масок и перчаток в общественных местах обязательно, в том числе в транспорте.

"С момента введения ограничительных мер наблюдается положительная динамика соблюдения правил эпидемиологической безопасности на транспорте. Если летом в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки — 36%, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99% и 66% соответственно", — сообщили в пресс-службе.