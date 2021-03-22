Трамп создаст собственную социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News. Об этом сообщает РИА "Новости".

Он добавил, что это будет крупная сеть, которая наберет десятки миллионов пользователей.

Twitch, Twitter, Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Трампа на разные сроки из-за его заявлений о беспорядках в Вашингтоне 6 января. Поводом стали видео- и текстовые обращения к протестующим, которые захватили здание Капитолия в Вашингтоне. Призвав их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, Трамп назвал их патриотами и заявил о фальсификации выборов.

Представитель Twitter заявлял, что сервис не даст Трампу доступ к своей платформе, даже если экс-президент будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах в будущем.