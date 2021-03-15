"Коротко и доходчиво": Андрей Воробьёв рассказал, когда матерится

Русский мат могуч в своей экспрессивности. И не чужд губернатору Московской области Андрею Воробьёву, как выяснилось по его собственному признанию.

Обсценная лексика является неотъемлемой частью не только языка, но и самой жизни, считает губернатор Подмосковья. Главное — не использовать "крепкое словцо" для оскорблений и унижения других людей, передаёт Телеканал "360".

"Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека. Должен признаться, да, матерюсь", — рассказал Андрей Воробьёв.

В разговоре с ведущей Ариной Ростовской губернатор уточнил, что чаще всего такие эмоциональные моменты случаются во время занятий спортом. Но вообще Андрей Юрьевич старается не совершать в жизни таких поступков, за которые впоследствии ему было бы стыдно. При этом он упомянул, что "в жизни каждого человека, уверен, такие моменты есть".