Ушла из жизни правозащитница Хеда Саратова

В Чечне в результате болезни ушла из жизни член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу СПЧ в Чечне Тимура Алиева.

"Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения", — отметил Алиев.