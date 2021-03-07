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Ушла из жизни правозащитница Хеда Саратова

Общество

В Чечне в результате болезни ушла из жизни член Совета по правам человека (СПЧ) при главе Чечни, известная правозащитница Хеда Саратова.

Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на главу СПЧ в Чечне Тимура Алиева.

"Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения", — отметил Алиев.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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