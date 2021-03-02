Получение социальных выплат станет проще

Во время пандемии положительный опыт по выплате пособий детям до восьми лет, не обращаясь лично в государственные структуры, понравился всем.

В течение пяти лет будет осуществляться переход на электронный формат. Созданная цифровая система автоматически начислит компенсации тем, кому она положена.

В этом году уже запустили пилотный проект в некоторых субъектах РФ, в дальнейшем система распространится на всю страну.

При этом ведомства, занимающиеся рассмотрением и начислением пенсий, различных компенсаций, не закроются, и желающие обратиться лично смогут это сделать в рабочие часы.