Получение социальных выплат станет проще

Во время пандемии положительный опыт по выплате пособий детям до восьми лет, не обращаясь лично в государственные структуры, понравился всем.
В течение пяти лет будет осуществляться переход на электронный формат. Созданная цифровая система автоматически начислит компенсации тем, кому она положена.
В этом году уже запустили пилотный проект в некоторых субъектах РФ, в дальнейшем система распространится на всю страну.
При этом ведомства, занимающиеся рассмотрением и начислением пенсий, различных компенсаций, не закроются, и желающие обратиться лично смогут это сделать в рабочие часы.
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