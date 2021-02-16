Детей-безбилетников больше не смогут высаживать из транспорта

На пленарном заседании Госдума приняла правительственный закон, которым, в частности, предлагается запрет на высаживание из общественного транспорта детей-безбилетников.

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", — гласит пояснительная записка к проекту.