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Детей-безбилетников больше не смогут высаживать из транспорта

Общество

На пленарном заседании Госдума приняла правительственный закон, которым, в частности, предлагается запрет на высаживание из общественного транспорта детей-безбилетников.

"Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", — гласит пояснительная записка к проекту.

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Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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