За 2020 года численность населения России сократилась на полмиллиона. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, это связано с пандемией COVID-19, отсутствием у многих россиян возможности пройти плановый осмотр, сделать плановую операцию.
Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировал доктор медицинских наук, невролог, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Власов.
"Скажем так, статистика очень плохая и плохо ведётся. То, что у нас из-за COVID-19 большое количество специализированных центров переделаны под "ковидные" госпитали, создаёт предпосылки к тому, что у нас люди с хроническими заболеваниями оказались без должной медицинской помощи.
Я полагаю, что в структуре роста смертности вполне могут оказаться и пациенты с хроническими заболеваниями: сосудистыми, ревматоидными, онкологическими.
Уровень смертности связан не напрямую с заболеванием, а с невыполнением необходимых норм по отношению к этим категориям пациентов. Кроме того, сам по себе COVID ухудшает прогноз любого хронического заболевания. Поэтому происходит осложнение хронического заболевания ещё и таким тяжёлым респираторным состоянием, полиорганным, когда страдают сосудистая система, почки, лёгкие, головной мозг.
Конечно, те люди, у которых имеются длительные текущие хронические заболевания, и так имеют низкий ресурс сопротивляемости, могут умереть", — пояснил собеседник "Правды. Ру".
Андрей Миронов рассказал, кто такой Навальный и в чём ошибки наших властей, а также провёл исторические параллели.