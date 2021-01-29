Эксперт назвал причину резкого сокращения населения России

За 2020 года численность населения России сократилась на полмиллиона. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, это связано с пандемией COVID-19, отсутствием у многих россиян возможности пройти плановый осмотр, сделать плановую операцию.

Ситуацию в интервью "Правде. Ру" прокомментировал доктор медицинских наук, невролог, председатель Общественного совета по защите прав пациентов при Росстрахнадзоре Ян Власов.