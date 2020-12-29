В Исаакиевском соборе отменили рождественское богослужение

Исаакиевский собор будет закрыт для посетителей в период новогодних праздников из-за пандемии коронавируса, сообщает "Интерфакс". 6 и 7 января богослужения проводиться не будут.

Во все остальных храмах будут проходить службы. В некоторых из них, где достаточное количество священнослужителей, будет даже несколько служб.

"Верующие смогут выбрать, какую литургию посетить. Таким образом, разграничатся потоки, не будет большого скопления людей", — пояснила глава сектора коммуникаций епархии Наталья Родоманова.

На епархиальном сайте для верующих выложили подробную информацию о литургиях во всех храмах. Церковь лучше выбрать заранее, так как общественный транспорт в Петербурге в рождественскую ночь работать не будет.