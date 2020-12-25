Глава центра Гамалеи одобрил идею "ковидных паспортов"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург положительно оценил идею ввести так называемые "ковидные паспорта" для граждан, которые уже приобрели иммунитет к COVID-19.

"Совершенно правильная вещь, которую надо вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый вакцинируемый имел при себе документ, подтверждающий, что он провакцинирован и на определённое время полностью защищён от возможности заражения данным вирусом", — заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24".

Идея введения "ковидных паспортов" уже некоторое время обсуждается в высших эшелонах власти. К примеру, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее предложил ввести электронные паспорта вакцинации. С критикой этой идеи выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.