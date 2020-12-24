Захарова: "Мировая война вакцин уже идёт"

Инфодемия, связанная с "войной вакцин", не менее страшна, чем сама пандемия, но сила России — в правде, считает Мария Захарова.

Тема коронавируса была политизирована практически в самом начале распространения эпидемии, ещё в начале 2020 года. Теперь же, когда всё человечество переживает вторую волну пандемии, остаётся лишь констатировать факт: мировая инфодемия идёт параллельно COVID-19.

"К сожалению, да, война вакцин уже идёт. Это война всего: политизация темы ковида произошла. Инфодемия, связанная с пандемией, произошла. Часть этой жуткой реальности — это, конечно, война и вакцин, и всего того, что связано с чёрным пиаром в отношении российских усилий или блокированием информации о российских достижениях", — рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

Россия, первой в мире зарегистрировавшая вакцину от нового коронавируса, должна реагировать на дезинформацию, опровергать её и приводить контраргументы, рассказывая правду о своих усилиях и достижения в борьбе с COVID-19. Потому что эту информационную войну ведут не учёные, а политики и "бойцы информационного фронта", которые вещают слухи, домыслы и откровенную чушь, пояснила Захарова.