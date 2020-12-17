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Диетолог назвал три продукта, которыми нельзя закусывать шампанское

Общество

Для закуски этого самого популярного новогоднего напитка нужно грамотно подбирать продукты.

Так, шампанское не стоит закусывать жирными блюдами и мясом, так как это повышает риск обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщил в интервью News. ru диетолог Евгений Арзамасцев.

Таким образом, лучше отказаться от майонеза, маскарпоне и сливочного масла. Они повышают нагрузку на поджелудочную железу, поэтому может развиться панкреатит.

Также следует отказаться от мяса, этот продукт несовместим с шампанским из-за наличия в напитке сахара. Особенно нежелательна свинина.

Для закуски не подойдут и сладости, так как они повышают уровень глюкозы в крови.

 

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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