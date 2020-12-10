В России в первую очередь будут прививать представителей трёх категорий граждан, сообщил в интервью РИА Новости врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"В первую очередь вакцина (от COVID-19) нужна людям, которые контактируют и ухаживают за больными коронавирусной инфекцией, вторая группа риска — люди, имеющие хронические заболевания и избыточную массу тела, — при условии безопасности вакцины после успешно законченных клинических испытаний, и третья группа обязательно — пожилые лица", — пояснил он.
В настоящее время в России разрабатывается несколько вакцин от COVID-19. Разработку сразу нескольких версий препарата планируется продолжить.
Так, в Петербургском институте Молекулярной Медицины разрабатывается вакцина против коронавируса, которая вводится перорально и имеет консистенцию йогурта.
Препарат уже успешно протестирован на животных.
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