Врач рассказал, как не заразиться COVID-19 на работе и в транспорте

Пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как не заразиться COVID-19 на работе, в общественном транспорте или в местах массового скопления людей.

Для этого нужно всегда иметь при себе маски и другие средства индивидуальной защиты.

Но не все люди соблюдают эти правила.

"Как бы человек не защищался, он все равно дышит тем же воздухом, что и другие работники. Поэтому особую роль нужно придавать кондиционированию. Должна происходить усиленная конвекция, тогда микроорганизмы и пыль будет оседать в фильтрах кондиционера. Их нужно очень часто менять. Обычно они меняются раз в полгода, а в текущей ситуации их надо менять каждый месяц хотя бы" — пояснил он.

Легче всего заразиться коронавирусом в транспорте, так как там много людей, среди которых есть и те, у кого коронавирус протекает бессимптомно.

Поэтому врач советует позаботиться о своём здоровье и носить маски и перчатки.