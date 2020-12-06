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Захарова прокомментировала принятие в США "Акта Родченкова"

Общество

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, в чем истинный смысл так называемого "Акта Родченкова", подписанного президентом США Дональдом Трампом 4 декабря.

Захарова прокомментировала принятие в США "Акта Родченкова"

Спорт высоких достижений уже давно перестал быть просто спортом. Помимо того, что выдающиеся спортсмены являют собой национальную гордость, защищая честь родины на международных спортивных аренах, это еще и совокупность последних достижений науки, и неплохой бизнес. Да и на международные отношения большой спорт тоже влияет. И как в таком случае могут США, претендующие на мировое лидерство во всех сферах, вдруг признать, что объективно американские спортсмены проигрывают?

"США за последние десятилетия привыкли доминировать в очень многих сферах. Признаться в том, что они больше не могут конкурировать по общим правилам, они не могут. Поэтому они просто берут и либо выводят себя из-под действия существующих правил и норм, либо переписывают их под себя, либо придумывают вообще некую такую виртуальную реальность, которую и заставляют всех остальных принять как реальность настоящую", — объяснила Мария Захарова в эфире телеканала "Звезда".

"Акт Родченкова" предусматривает экстерриториальную ответственность любого лица, заподозренного в связи с применением допинга на соревнованиях, в которых принимают участие американские спортсмены. Документ назван именем Григория Родченкова, бывшего информатором Всемирной антидопинговой организации (WADA) в допинговом скандале с российскими спортсменами. При этом действие акта не распространяется на американских профессиональных спортсменов.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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