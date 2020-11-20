Минздрав отказался создавать "абортарии"

Минздрав РФ не поддержал инициативу о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования.

В ведомстве отметили, что меры профилактики и психологическая помощь беременным, которые находятся в сложной жизненной ситуации, и так дают хорошие результаты в вопросе снижения числа абортов.

Так, по итогам прошлого года, количество абортов по желанию женщины сократилось на 11%, а за пять лет — на 41%.

Напомним, что ранее главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин предложил вывести аборты из ОМС, аргументируя это тем, что их нужно делать в специальных "абортариях", которые должны находиться в подчинении Федеральной службы исполнения наказаний.

При этом операции по прерыванию беременности должны делать так называемые абортмахеры, а не врачи, так как неправильно, что им приходится принимать участие в "греховном деле".