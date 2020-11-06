ФНПР может поддержать изменение методики расчета МРОТ с условием, что при его расчёте будет учитываться стоимость продуктов питания, необходимых товаров и услуг.
Ранее Шмаков заявлял, что ФНПР считает недопустимым применение новой методики расчёта.
"Мы выдвинули свои условия, при выполнении которых это изменение методики расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) может быть принято. Надо учитывать в том числе и стоимость продуктов питания, и стоимость товаров и услуг, то есть ориентироваться не только на медианную зарплату, а учитывать и реальное положение вещей с ценами", — сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Он также высказался об усилении роли трёхсторонней комиссии.
"В случае выполнения условий, ФНПР поддерживает изменение методики. И самое главное, — мы настаиваем на усилении роли российской трехсторонний комиссии при рассмотрении всех этих параметров", — заявил Шмаков по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".