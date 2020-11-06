Профсоюзы выставили условия, чтобы поддержать методику расчёта МРОТ

ФНПР может поддержать изменение методики расчета МРОТ с условием, что при его расчёте будет учитываться стоимость продуктов питания, необходимых товаров и услуг.

Ранее Шмаков заявлял, что ФНПР считает недопустимым применение новой методики расчёта.

"Мы выдвинули свои условия, при выполнении которых это изменение методики расчёта минимального размера оплаты труда (МРОТ) может быть принято. Надо учитывать в том числе и стоимость продуктов питания, и стоимость товаров и услуг, то есть ориентироваться не только на медианную зарплату, а учитывать и реальное положение вещей с ценами", — сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он также высказался об усилении роли трёхсторонней комиссии.