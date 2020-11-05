Врач объяснил, как снизить риск заражения COVID-19 в кафе

Главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков рассказал, что риск заразиться коронавирусной инфекцией в кафе и ресторанах, которые хорошо проветриваются, намного ниже, чем в заведениях общепита с плохой вентиляцией.

Он отметил, что ежегодный рост числа заболевших в зимние месяцы связан с тем, что именно в этот период обычно все закрывают окна и двери.

Эксперт подчеркнул, что именно благодаря движению воздуха снижается риск распространения инфекции.

"Инфекция не опасна, если идет сильный поток воздуха, как в метро", — добавил он.

Тимаков заявил, что важно не то, сколько вокруг вирусных частиц, а сколько они задерживаются на одном месте.

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