Шуба или пуховик: в Роскачестве оценили тёплую зимнюю одежду

Распространённое мнение, что верхняя зимняя одежда из натуральных материалов гораздо лучше синтетической, оценили в Роскачестве. Высокая стоимость одежды с натуральным наполнителем не гарантирует высокого качества.

Натуральную верхнюю зимнюю одежду стоит носить только при сильных морозах, считают в Роскачестве.

"Цена изделия с натуральным наполнителем значительно выше, чем с синтетическим, но это не гарантирует, что качество будет превосходным. Изделия с синтетическим наполнителем чаще пригодны при небольших морозах до 30-35 градусов, при более серьёзных — лучше использовать одежду c натуральным утеплителем", — отмечает руководитель "Инновационного научно-производственного центра текстильной и лёгкой промышленности" Дмитрий Гузов.

По соотношению между ценой и качеством самая оптимальная синтетика — холлофайбер.