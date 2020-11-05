Распространённое мнение, что верхняя зимняя одежда из натуральных материалов гораздо лучше синтетической, оценили в Роскачестве. Высокая стоимость одежды с натуральным наполнителем не гарантирует высокого качества.
Натуральную верхнюю зимнюю одежду стоит носить только при сильных морозах, считают в Роскачестве.
"Цена изделия с натуральным наполнителем значительно выше, чем с синтетическим, но это не гарантирует, что качество будет превосходным. Изделия с синтетическим наполнителем чаще пригодны при небольших морозах до 30-35 градусов, при более серьёзных — лучше использовать одежду c натуральным утеплителем", — отмечает руководитель "Инновационного научно-производственного центра текстильной и лёгкой промышленности" Дмитрий Гузов.
По соотношению между ценой и качеством самая оптимальная синтетика — холлофайбер.
"Современные утеплители тонкие и плотные, хорошо пропускают воздух и создают длительное ощущение комфорта при различном диапазоне температур. Используются наполнители из синтетических волокон: шелтер, холлофайбер, синтепух, изософт, тинсулейт. Пуховые куртки боятся влаги и сложны в чистке. Новые материалы искусственного наполнителя имеют более высокие качественные показатели. Они также имеют низкую плотность и небольшой вес, при этом они устойчивы к влаге. Пример такого наполнителя — холлофайбер", — отметили в Роскачестве.
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