Депутат от ЛДПР предложил отменить занятия в школах на месяц

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что сейчас необходимо принимать более радикальные меры, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом в России.

По его мнению, занятия в школах нужно отменить на месяц.