Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов считает, что сейчас необходимо принимать более радикальные меры, чтобы снизить заболеваемость коронавирусом в России.
По его мнению, занятия в школах нужно отменить на месяц.
"Я считаю, что сейчас нужны более радикальные меры — на ближайший месяц отменить любые занятия в школах. От того, что наши школьники пропустят лишний месяц, учитывая, что на кону стоит жизнь их родителей, дедушек и бабушек, думаю, от этого никто не пострадает", — отметил парламентарий.
Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.