Следком выясняет, кто угрожает вдове и дочери Алексея Баталова

Оставшиеся без имущества и денег супруга и дочь-инвалид актёра Алексея Баталова просят защиты.

Охотники за состоянием звёзд и членов их семей придумывают всё новые способы нажиться на имени любимых артистов.

В этом году общественность потрясла информация о том, что вдова и дочь-инвалид актёра Алексея Баталова стали жертвами мошенников.

Появившиеся в жизни родственников актёра "благотворители" умудрились войти в доверие к несчастным женщинам и обманным путём завладеть их имуществом. Добычей аферистов стали несколько объектов недвижимости и крупная сумма денег.

Супруга и дочь народного артиста СССР обратились за помощью в правоохранительные органы. На спорное имущество в данный момент наложен арест, проводится расследование.

Следователи проверяют новые подробности обстоятельств дела

Беспомощные женщины рассказали, что на этом их "благодетели" не остановились. Вдова артиста сообщила, что им угрожают. Кроме того, до супруги всенародно любимого артиста дошла информация, что кто-то собирает средства от их имени.

В сентябре было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с недвижимостью семьи Баталова.

Представители пресс-службы Следственного комитета сообщили, что следователи проверяют новые подробности обстоятельств дела.