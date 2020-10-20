Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики гриппа

В надзорном ведомстве напомнили, что наиболее тяжело грипп переносится детьми, стариками и людьми с хроническими заболеваниями.

Грипп чрезвычайно заразен и передаётся при чихании, кашле или просто при разговоре с заболевшим, а также через грязные руки.

"Заболевание тяжело переносится детьми и пожилыми: у первых иммунная система ещё не встречалась с вирусом, а у вторых, как и у людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы", — напомнили в Роспотребнадзоре.

В первые дни заболеания не стоит принимать антибиоткики, советуют специалисты, напоминая, что самое лучше — застраховаться от болезни заранее при помощи вакцинации.