В надзорном ведомстве напомнили, что наиболее тяжело грипп переносится детьми, стариками и людьми с хроническими заболеваниями.
Грипп чрезвычайно заразен и передаётся при чихании, кашле или просто при разговоре с заболевшим, а также через грязные руки.
"Заболевание тяжело переносится детьми и пожилыми: у первых иммунная система ещё не встречалась с вирусом, а у вторых, как и у людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы", — напомнили в Роспотребнадзоре.
В первые дни заболеания не стоит принимать антибиоткики, советуют специалисты, напоминая, что самое лучше — застраховаться от болезни заранее при помощи вакцинации.
"Принимая антибиотики в первые дни заболевания гриппом, человек совершает большую ошибку. Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции", — проинформировали специалисты ведомства.
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