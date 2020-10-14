В Саратове митрополит передал 50 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Не успев прослужить в Саратовской митрополии и двух месяцев, новый архиерей сумел привлечь 50 миллионов рублей благотворительных средств на борьбу с распространением COVID и на лечение этой болезни.
Саратовский и Вольский митрополит Игнатий был назначен Священным синодом Русской православной церкви на нынешнее место служения только 25 августа этого года.
"В борьбе с распространением инфекции не остался в стороне митрополит Саратовский и Вольский Игнатий. При его содействии в региональную систему здравоохранения привлечены средства в размере 50 миллионов рубле. Выражаю искреннюю признательность владыке Игнатию за то, что его первые шаги в сане главы Саратовской митрополии связаны с такого рода благотворительностью", — сказал губернатор Валерий Радаев.
Он уточнил, что деньги пойдут на приобретение аппаратов ИВЛ и медицинских препаратов.
"Привлечённые средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и медикаментов в Саратовской области", — пояснил Радаев на заседании совета по противодействию COVID-19 в регионе.
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