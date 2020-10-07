Опрос: россияне захотели получать зарплату в долларах и евро

Более 40 процентов участников опроса российского онлайн-сервиса по поиску работы хотели бы получать зарплату в долларах и евро.

"99% респондентов получают зарплату в рублях, 0,3% — в долларах, 0,2% — в евро, 0,1% — в гривнах, лирах, биткоинах и других валютах. Отвечая на вопрос, хотели бы они получать зарплату в иностранной валюте, 21% назвали доллары, 19% — евро, 0,4% — другие. Наиболее высока доля тех, кто хотел бы получать оплату в валюте, среди работников искусства и масс-медиа (59%), сферы закупок (57%) и информационных технологий (56%)", — говорится в результатах исследования сервиса HeadHunter.

Две трети опрошенных заявили, что получают официальную зарплату в рублях, девять процентов признались в том, что у них "чёрный" заработок.