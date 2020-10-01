Пастух из Калмыкии получит 1 млн рублей за помощь в поимке беглых зеков

Пастух из Калмыкии получит 1 млн рублей за предоставленную правоохранителям информацию о шести заключённых, совершивших побег из колонии в Дагестане.

Об этом рассказали в правительстве Дагестана:

"Обещанный главой Дагестана Владимиром Васильевым за содействие в установлении местонахождения сбежавших заключённых миллион рублей будет выплачен. По предварительным данным, о местонахождении сообщил пастух из Калмыкии. В настоящее время уточняются обстоятельства, подробности и личность пастуха".

Как ранее сообщали правоохранители, 22 сентября из одной из колоний, расположенных на территории Дагестана, сбежали шестеро заключённых, отбывавших там наказание.