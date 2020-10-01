Пастух из Калмыкии получит 1 млн рублей за предоставленную правоохранителям информацию о шести заключённых, совершивших побег из колонии в Дагестане.
Об этом рассказали в правительстве Дагестана:
"Обещанный главой Дагестана Владимиром Васильевым за содействие в установлении местонахождения сбежавших заключённых миллион рублей будет выплачен. По предварительным данным, о местонахождении сообщил пастух из Калмыкии. В настоящее время уточняются обстоятельства, подробности и личность пастуха".
Как ранее сообщали правоохранители, 22 сентября из одной из колоний, расположенных на территории Дагестана, сбежали шестеро заключённых, отбывавших там наказание.
"Один сбежавший был приговорен к 15 годам за убийство, двое — к 12 годам колонии за наркотики, один — к восьми годам, ещё двое — к другим срокам не меньше восьми лет, — рассказали в пресс-службе правительства республики. — Они готовили побег почти целый год: рыли подкоп".
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.