В Госдуме разрабатывают проект закона об ответственности за интернет-цензуру в отношении россиян.
"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с профессиональным сообществом и Роскомнадзором начал проработку инициатив, которые установят ответственность за нарушение конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации", — рассказал глава комитета Александр Хинштейн.
Он проинформировал, что толчком для разработки документа стало обращение от Роскомнадзора с просьбой принять законодательные меры для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-площадках.
"Не исключаем введения новых составов Кодекса об административных правонарушениях с установлением крупных санкций в виде серьёзных штрафов. Понятно, что для IT-гигантов эти штрафы не могут составлять 3 тыс. рублей. Речь должна идти о существенных суммах, которые понудят представителей IT-индустрии задуматься и соблюдать российскую конституцию", — продолжил парламентарий, уточнив, что обсуждается и введение штрафов с оборота IT-компаний.
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