В России намерены ввести ответственность за интернет-цензуру

В Госдуме разрабатывают проект закона об ответственности за интернет-цензуру в отношении россиян.

"Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с профессиональным сообществом и Роскомнадзором начал проработку инициатив, которые установят ответственность за нарушение конституционных прав граждан на свободное получение и распространение информации", — рассказал глава комитета Александр Хинштейн.

Он проинформировал, что толчком для разработки документа стало обращение от Роскомнадзора с просьбой принять законодательные меры для защиты россиян от цензуры на иностранных интернет-площадках.