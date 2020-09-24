В Сочи власти города планируют к маю следующего года запустить морское такси.
"Из ближайших задач у нас — к 1 мая 2021 года запустить морское такси от тех пунктов, которые строились в олимпийский период. Во-первых, это будет визитная карточка нашего города. Во-вторых, это повысит удобство для горожан, для гостей нашего города", — заявил в четверг мэр Сочи Алексей Копайгородский.
Он сообщил, что строительство судов для морского такси возможно как в самом Сочи, так и за пределами России.
"У нас есть местные умельцы, своя верфь, где профессионалы делают суда вместимостью от 15 до 20 человек. Что касается круизного сообщения, мы будем прорабатывать совместно с Министерством иностранных дел контакты с теми странами, с кем можно делать это безопасно", — проинформировал глава города участников форума современной журналистики "Вся Россия-2020".
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.