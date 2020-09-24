В Сочи пообещали к маю запустить морское такси

В Сочи власти города планируют к маю следующего года запустить морское такси.

"Из ближайших задач у нас — к 1 мая 2021 года запустить морское такси от тех пунктов, которые строились в олимпийский период. Во-первых, это будет визитная карточка нашего города. Во-вторых, это повысит удобство для горожан, для гостей нашего города", — заявил в четверг мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он сообщил, что строительство судов для морского такси возможно как в самом Сочи, так и за пределами России.