В Ростуризме проинформировали, что в дальнейшем программу туров с кешбэком по России будут развивать и совершенствовать, чтобы поддержать внутренний туризм.
"Эта программа туров с кэшбеком должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли", — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика".
Догузова заявила, что в скором будущем вполне возможно включение в программу "гастрономической составляющей".
"В будущем мы не исключаем включения в нее гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами", — уточнила Догузова, напомнив, что первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка удачно прошёл с 21 по 28 августа.