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Гастрономические туры планируют включить в программу кешбэка

В Ростуризме проинформировали, что в дальнейшем программу туров с кешбэком по России будут развивать и совершенствовать, чтобы поддержать внутренний туризм.

Гастрономические туры планируют включить в программу кешбэка

"Эта программа туров с кэшбеком должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли", — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика".

Догузова заявила, что в скором будущем вполне возможно включение в программу "гастрономической составляющей".

"В будущем мы не исключаем включения в нее гастрономических туров. Готовы обсуждать это со всеми заинтересованными сторонами", — уточнила Догузова, напомнив, что первый этап программы стимулирования турпоездок по России с возможностью кешбэка удачно прошёл с 21 по 28 августа.

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