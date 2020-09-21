Гастрономические туры планируют включить в программу кешбэка

В Ростуризме проинформировали, что в дальнейшем программу туров с кешбэком по России будут развивать и совершенствовать, чтобы поддержать внутренний туризм.

"Эта программа туров с кэшбеком должна совершенствоваться, становиться более разнообразной и удобной для путешественников и работников отрасли", — сказала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова на встрече с участниками проекта "Гастрономическая карта России" в рамках форума "Доступная Арктика".

Догузова заявила, что в скором будущем вполне возможно включение в программу "гастрономической составляющей".